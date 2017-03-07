Россиянам хотят разрешить собирать валежник в лесу. А разве кто-то запрещал?

Два депутата от «Единой России» внесли в Думу законопроект, который, по их мнению, позволит россиянам свободно собирать в лесу . Они утверждают, что сейчас сбор валежника — правонарушение. Но это не так, и Рослесхоз уже разъяснял, что это не так. Тем не менее такой законопроект вносят не в первый и не во второй раз. И всего два месяца назад оба этих депутата на заседании поддержали отклонение почти такого же законопроекта. А потом внесли свой. Зачем? Мы не знаем.