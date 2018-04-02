Владельцев торговых центров обяжут перенести кинотеатры и детские комплексы на первые этажи зданий

Депутаты Госдумы обяжут владельцев торговых комплексов перенести кинотеатры и детские комплексы на нижние этажи зданий. Соответствующие законодательные инициативы появятся уже весной 2018 года, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Кроме того, рассказал парламентарий, Госдума намерена усилить уголовную ответственность за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Ранее фракция «Единой России» уже обращалась в министерство строительства и ЖКХ с просьбой запретить размещение детских игровых зон и кинотеатров выше второго этажа в торгово-развлекательных комплексах.