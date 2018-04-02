Владельцев торговых центров обяжут перенести кинотеатры и детские комплексы на первые этажи зданий
Депутаты Госдумы обяжут владельцев торговых комплексов перенести кинотеатры и детские комплексы на нижние этажи зданий. Соответствующие законодательные инициативы появятся уже весной 2018 года, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
Кроме того, рассказал парламентарий, Госдума намерена усилить уголовную ответственность за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.
Ранее фракция «Единой России» уже обращалась в министерство строительства и ЖКХ с просьбой запретить размещение детских игровых зон и кинотеатров выше второго этажа в торгово-развлекательных комплексах.
«Я надеюсь, что работа нашей комиссии при комитете безопасности и противодействию коррупции закончится уже в весеннюю сессию, уже будут соответствующие законодательные инициативы. Я думаю, к концу года вся работа с точки зрения нормативно-правового регулирования будет завершена, и в этом году [торговые центры] уже приступят к соответствующей реорганизации», — заявил Выборный.