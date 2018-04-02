Владельцев торговых центров обяжут перенести кинотеатры и детские комплексы на первые этажи зданий

ТАСС
07:18, 2 апреля 2018
Требует подтверждения

Депутаты Госдумы обяжут владельцев торговых комплексов перенести кинотеатры и детские комплексы на нижние этажи зданий. Соответствующие законодательные инициативы появятся уже весной 2018 года, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Кроме того, рассказал парламентарий, Госдума намерена усилить уголовную ответственность за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Ранее фракция «Единой России» уже обращалась в министерство строительства и ЖКХ с просьбой запретить размещение детских игровых зон и кинотеатров выше второго этажа в торгово-развлекательных комплексах.

«Я надеюсь, что работа нашей комиссии при комитете безопасности и противодействию коррупции закончится уже в весеннюю сессию, уже будут соответствующие законодательные инициативы. Я думаю, к концу года вся работа с точки зрения нормативно-правового регулирования будет завершена, и в этом году [торговые центры] уже приступят к соответствующей реорганизации», — заявил Выборный.

ТАСС
Депутатская инициатива стала ответом на пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в результате которого погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По данным следствия, возгорание началось на четвертом этаже ТЦ, где располагались детская площадка и кинотеатр.
По факту пожара в «Зимней вишне» было возбуждено уголовное дело по статьям «причинение смерти по неосторожности», «нарушение требований пожарной безопасности» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В рамках расследования задержаны семеро человек, включая руководство ТЦ и чиновницу администрации Кемеровской области.

Пожар в Кемерово

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