В Госдуму внесен законопроект о блокировке сайтов с информацией, порочащей честь и достоинство

Государственная дума РФ
06:51, 2 апреля 2018
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В Государственную думу внесен законопроект, который позволит блокировать доступ к сайтам, где находятся сведения, признанные судом порочащими честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или юридического лица. Документ внесла группа депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Отвечать за передачу сведений Роскомнадзору для блокировки сайтов будет служба судебных приставов. Они должны будут сделать это, когда истек срок исполнения судебного решения об удалении порочащих сведений.

«Принятие законопроекта будет способствовать защите прав и законных интересов лиц, чьи честь, достоинство и доброе имя потерпели ущерб в результате распространения не соответствующей действительности негативной информации», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Государственная дума РФ
Сейчас в России суд или судебные приставы не могут потребовать заблокировать информацию, признанную порочащей честь и достоинство. Приставы могут только периодически штрафовать ответчика за неисполнение решения об удалении информации.
Таким образом, например, обстоит дело с фильмом Алексея Навального о премьер-министре Дмитрии Медведеве «Он вам не Димон». Миллиардер Алишер Усманов, упомянутый в фильме, в мае 2017 выиграл суд у Навального и потребовал удалить порочащие сведения. Фрагменты фильма не удалены до сих пор.

Как еще можно блокировать расследования Навального

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