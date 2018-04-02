В Госдуму внесен законопроект о блокировке сайтов с информацией, порочащей честь и достоинство

В Государственную думу внесен законопроект, который позволит блокировать доступ к сайтам, где находятся сведения, признанные судом порочащими честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или юридического лица. Документ внесла группа депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Отвечать за передачу сведений Роскомнадзору для блокировки сайтов будет служба судебных приставов. Они должны будут сделать это, когда истек срок исполнения судебного решения об удалении порочащих сведений.