В Екатеринбурге устроили митинг против отмены выборов мэра. Участники акции потребовали отставки губернатора

В Екатеринбурге на площади Обороны прошел митинг против отмены прямых выборов мэра города, сообщает местное издание «Екатеринбург онлайн».

Митинг начался в 19 часов по местному времени (17 часов по Москве) и продолжался около часа. На нем выступил в том числе мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, соратник Алексея Навального Леонид Волков, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков и режиссер Василий Сигарев (он родом из города Верхняя Салда в Свердловской области).

В принятой на митинге резолюции участники акции потребовали сохранить прямые выборы мэра в Екатеринбурге и отправить в отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Народа много. И люди все идут и идут. Нас - тысячи. Екатеринбург - вольный город. И просто так выборы мэра не сдаст. Кстати, митинг в Екатеринбурге проходит на Площади Обороны. Знай наших. pic.twitter.com/Vs8ysQriyo — Евгений Ройзман (@roizmangbn) April 2, 2018

По разным данным, на митинг пришли от 1500 до 1700 человек. При этом министерство общественной безопасности Свердловской области согласовало акцию численностью 99 человек. Такое небольшое количество участников было заявлено, чтобы на площади не поставили рамки, ранее пояснил местному изданию Znak.com один из организаторов, депутат думы Екатеринбурга Дмитрий Головин.

О задержаниях в ходе митинга не сообщалось.