Губернатор Свердловской области предложил отменить выборы мэра Екатеринбурга

В Законодательное собрание Свердловской области внесен законопроект об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга, сообщает «Интерфакс». Законопроект внес губернатор региона Евгений Куйвашев.

Действующий глава города Евгений Ройзман так отреагировал на предложение заменить выборы мэра на его назначение городской думой: «Тот, кого избрали, отвечает перед своими избирателями, а тот, кого назначили, отвечает только перед тем, кому обязан назначением».