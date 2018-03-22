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Губернатор Свердловской области предложил отменить выборы мэра Екатеринбурга

Интерфакс
09:18, 22 марта 2018
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В Законодательное собрание Свердловской области внесен законопроект об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга, сообщает «Интерфакс». Законопроект внес губернатор региона Евгений Куйвашев.

Действующий глава города Евгений Ройзман так отреагировал на предложение заменить выборы мэра на его назначение городской думой: «Тот, кого избрали, отвечает перед своими избирателями, а тот, кого назначили, отвечает только перед тем, кому обязан назначением».

Как заявил директор департамента информационной политики свердловского губернатора Александр Иванов, законодательство позволяет властям субъекта выбирать форму управления городами, а предложенная форма существенно упрощает работу городских властей и делает ее прозрачнее.

Интерфакс
Евгений Ройзман был избран мэром Екатеринбурга на выборах в сентябре 2013 года. В городе также существует должность сити-менеджера: ее занимает Александр Якоб, утвержденный на этот пост депутатами городской думы в октябре 2013 года.
Как сообщала 21 марта газета «Коммерсант», в законопроекте об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга предлагается избирать мэра из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.
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