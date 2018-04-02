Президент Латвии утвердил реформу по переводу русских школ на латышский язык

ТАСС
08:00, 2 апреля 2018
Надежный источник

Президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил проведение реформы образования, предусматривающей поэтапный перевод русских школ на преподавание на латышском языке.

Реформа, ранее одобренная парламентом Латвии, предполагает, что с 2019 года в школах для нацменьшинств в 1-6 классах обучение должно быть поровну на русском и латышском языках.

С 2020 года в 7–9 классах таких школ 80% предметов должно быть на латышском, а с 2021 года в 10–12 классах все обучение, кроме предметов по культуре и истории своего народа, должно проводиться на государственном языке.

«Обучение в средней школе на латышском языке обеспечит одинаковые возможности для всей молодежи получить качественное образование и построить свою жизнь в Латвии, чтобы здесь учиться и работать. Это создаст более сплоченное общество и сильное государство», — указывает Вейонис.

ТАСС
В Латвии прошли несколько акций протеста против реформы образования, предполагающей перевод русских школ на латышский язык. Озабоченность в связи с планами властей Латвии провести эту реформу также выражала уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова.

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