Президент Латвии утвердил реформу по переводу русских школ на латышский язык

Президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил проведение реформы образования, предусматривающей поэтапный перевод русских школ на преподавание на латышском языке.

Реформа, ранее одобренная парламентом Латвии, предполагает, что с 2019 года в школах для нацменьшинств в 1-6 классах обучение должно быть поровну на русском и латышском языках.

С 2020 года в 7–9 классах таких школ 80% предметов должно быть на латышском, а с 2021 года в 10–12 классах все обучение, кроме предметов по культуре и истории своего народа, должно проводиться на государственном языке.