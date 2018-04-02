Генпрокуратура Турции обвинила Фетхуллаха Гюлена в организации убийства российского посла

Ранее власти Турции заявляли, что Мевлют Алтынташ, убивший российского посла, был сторонником Гюлена, но проповедника в причастности к убийству не обвиняли.

Прокуратура обратилась в суд с просьбой выдать ордер на арест Гюлена и еще семерых человек, которые считаются причастными к убийству Карлова. Суд санкционировал арест.

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит в декабре 2016 года на выставке в Анкаре. Дипломата застрелил полицейский Мевлют Алтынташ, прошедший на выставку с оружием, предъявив удостоверение. Алтынташ был убит на месте преступления сотрудниками полиции.

Фетхуллах Гюлен обвиняется властями Турции в организации попытки военного переворота в Турции летом 2016 года. Гюлен, проживающий в США, эти обвинения отрицает.

После провала мятежа власти Турции арестовали несколько тысяч человек, по подозрению в причастности к перевороту, еще несколько десятков тысяч человек, в том числе, ученые, журналисты, госслужащие, полицейские, судьи, лишились работы из-за подозрений в связях со сторонниками Гюлена.