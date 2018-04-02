ФСБ и МВД полгода прослушивали телефоны братьев Магомедовых

РБК
11:51, 2 апреля 2018
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Оперативники ФСБ и МВД, расследующие уголовное дело в отношении владельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых, полгода отслеживали их телефонные переговоры и интернет-переписку. Об этом РБК рассказали источники в следственном департаменте МВД и центральном аппарате ФСБ.

Задержание братьев Магомедовых планировалось провести еще 25 марта, но оно было отложено для доработки материалов дела. К «активной фазе мероприятий» в МВД приступили, когда узнали о намерении Зиявудина Магомедова уехать за границу.

Следственные действия по делу Магомедовых проходили в 25 регионах, в том числе в дочерних компаниях группы и в компаниях-партнерах «Суммы».

Кроме того, следователи МВД отправили через Интерпол более 100 запросов в полиции стран, где могут находиться офшорные компании, связанные с братьями Магомедовыми.

В МВД в качестве основной прорабатывают версию, согласно которой «компании, имеющие отношение к братьям Магомедовым, выигрывали тендеры на реализацию того или иного проекта, затем привлекали к его финансированию бюджетные средства, увеличивали стоимость проекта и раскидывали деньги по фиктивным подрядчикам, завышая стоимость работ». «Основные средства переводились в офшорные юрисдикции через цепочку подставных фирм», — рассказал РБК источник в центральном аппарате МВД.

РБК
Уголовное дело в отношении братьев Магомедовых заведено по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и организации преступного сообщества. Некоторые эпизоды расследуются с декабря 2014 года.
31 марта Тверской суд Москвы арестовал Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также главу строительной компании «Интекс» Артура Максидова, входящей в группу «Сумма». Они отправлены в СИЗО «Лефортово».

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