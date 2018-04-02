ФСБ и МВД полгода прослушивали телефоны братьев Магомедовых

Оперативники ФСБ и МВД, расследующие уголовное дело в отношении владельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых, полгода отслеживали их телефонные переговоры и интернет-переписку. Об этом РБК рассказали источники в следственном департаменте МВД и центральном аппарате ФСБ.

Задержание братьев Магомедовых планировалось провести еще 25 марта, но оно было отложено для доработки материалов дела. К «активной фазе мероприятий» в МВД приступили, когда узнали о намерении Зиявудина Магомедова уехать за границу.

Следственные действия по делу Магомедовых проходили в 25 регионах, в том числе в дочерних компаниях группы и в компаниях-партнерах «Суммы».

Кроме того, следователи МВД отправили через Интерпол более 100 запросов в полиции стран, где могут находиться офшорные компании, связанные с братьями Магомедовыми.