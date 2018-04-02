Алексея Малобродского перевели в четырехместную камеру. Раньше он находился в камере на восемь человек

ТАСС
20:18, 2 апреля 2018

Бывшего гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского перевели из восьмиместной в четырехместную камеру в СИЗО «Медведково».

Как заявила ТАСС уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, никто из новых сокамерников Малобродского не курит.

Алексей Малобродский с лета 2017 года находится под стражей по делу о хищении бюджетных средств, выделенных театральной компании «Седьмая студия» на постановку спектаклей. В конце марта его перевели из «Матросской тишины» в СИЗО «Медведково». Там Малобродского поместили в камеру, где на восемь спальных мест было 12 человек; его сокамерники курили.
Жена Малобродского Татьяна Лукьянова написала открытое письмо в Следственный комитет и омбудсмену Москальковой. Она заявила, что в «Медведково» у Малобродского поднялось давление, но врача к нему не вызвали. Также она пожаловалась, что ему редко разрешают свидания и запрещают общаться с семьей по телефону.
Москалькова ранее сообщила, что Малобродскому сократили число соседей в камере с 12 до восьми. Также она заявила, что попросила ФСИН предоставить ему необходимую медицинскую помощь и рассмотреть возможность разрешить ему звонок дочери. 
Малобродский, по словам его адвоката Ксении Карпинской, считает, что с помощью перевода в СИЗО «Медведково» следствие хочет добиться от него дачи показаний. При этом СК еще в в январе 2018 года сообщил о завершении следствия по делу «Седьмой студии».
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