В Волоколамске устроили новый митинг против свалки «Ядрово». Один из его организаторов задержан

Meduza
09:40, 1 апреля 2018
Надежный источник

В подмосковном Волоколамске устроили новый митинг с требованием закрыть полигон бытовых отходов «Ядрово». Журналист «Коммерсанта» Александр Черных пишет в своем телеграм-канале, что на акцию собрались около 2,5 тысячи человек.

Участники митинга потребовали освободить Артема Любимова — одного из организаторов акции, задержанного вечером 31 марта. Машину, в которой он ехал в Москву, остановили сотрудники ДПС и уголовного розыска. РБК сообщает, что Любимова доставили в ОВД Истры, на него составили протокол о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

На Новорижском шоссе задержан Артем Любимов
Denis Kunaev

Во время митинга полиция задержала пять человек, в том числе четырех активистов «Другой России».

В Волоколамске регулярно с начала 2018 года проходят митинги с требованием закрыть свалку «Ядрово». Участник акций также добиваются отставки губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
21 марта на свалке в Волоколамске произошел выброс газа, после которого десятки детей попали в больницу. Они жаловались на головокружение и тошноту. Когда к больнице приехали Воробьев и глава Волоколамского района Евгений Гаврилов, собравшиеся на улице люди встретили их криками «Позор!» и «Убийцы!» 23 марта Гаврилов был уволен.

Свалки в Подмосковье

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