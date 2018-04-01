В Волоколамске устроили новый митинг против свалки «Ядрово». Один из его организаторов задержан

В подмосковном Волоколамске устроили новый митинг с требованием закрыть полигон бытовых отходов «Ядрово». Журналист «Коммерсанта» Александр Черных пишет в своем телеграм-канале, что на акцию собрались около 2,5 тысячи человек.

Волоколамск сейчас. Митинг против свалки «Ядрово». pic.twitter.com/0HmzdZmkdZ — Olya Guseva (@GusevaOlyaa) April 1, 2018

Участники митинга потребовали освободить Артема Любимова — одного из организаторов акции, задержанного вечером 31 марта. Машину, в которой он ехал в Москву, остановили сотрудники ДПС и уголовного розыска. РБК сообщает, что Любимова доставили в ОВД Истры, на него составили протокол о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

На Новорижском шоссе задержан Артем Любимов Denis Kunaev

Во время митинга полиция задержала пять человек, в том числе четырех активистов «Другой России».