И.о. губернатора Кузбасса стал Сергей Цивилев. Он обвинял митингующих после пожара в пиаре, а потом вставал на колени
Исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области назначен вице-губернатор Сергей Цивилев. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Он принял отставку Амана Тулеева, который объявил об уходе со своего поста по собственному желанию.
Сергей Цивилев после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» встречался с участниками митинга, которые требовали отставки местных властей. Он обвинял в желании «попиариться на горе» Игоря Вострикова, у которого в пожаре погибли трое детей, жена и сестра. Позднее Цивилев встал на колени перед участниками митинга, прося прощения за пожар.
Сергей Цивилев — бывший генеральный директор и совладелец угольной компании «Колмар», деловой партнер миллиардера Геннадия Тимченко.
Цивилев стал вице-губернатором Кемеровской области в начале марта 2018 года. После этого назначения он заявил, что передал акции «Колмара» своей жене. РБК сообщал, что Цивилев сменит Амана Тулеева во главе Кузбасса после президентских выборов.
Тулеев руководил Кемеровской областью с 1997 года. Он подал в отставку через неделю после пожара в «Зимней вишне», в результате которого погибли 64 человека. Тулеев заявил, что «с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора морально нельзя».