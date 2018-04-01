И.о. губернатора Кузбасса стал Сергей Цивилев. Он обвинял митингующих после пожара в пиаре, а потом вставал на колени

Исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области назначен вице-губернатор Сергей Цивилев. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Он принял отставку Амана Тулеева, который объявил об уходе со своего поста по собственному желанию.

Сергей Цивилев после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» встречался с участниками митинга, которые требовали отставки местных властей. Он обвинял в желании «попиариться на горе» Игоря Вострикова, у которого в пожаре погибли трое детей, жена и сестра. Позднее Цивилев встал на колени перед участниками митинга, прося прощения за пожар.