Суд арестовал миллиардера Зиявудина Магомедова

Судья отказалась освободить его под залог в 2,5 миллиарда рублей, равный предполагаемой сумме причиненного ущерба.

Владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, входящий в сотню богатейших бизнесменов России, был задержан 30 марта после допроса. В субботу в суде стало известно, что его подозревают в организации преступной группы, похитившей 2,5 миллиарда рублей.

Один из эпизодов дела, по всей видимости, связан с хищениями при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде.

Защита Магомедова заявила, что следствие, по сути, ставит ему в вину руководство группой «Сумма», в которую входят замешанные в уголовном деле компании.