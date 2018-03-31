Суд арестовал миллиардера Зиявудина Магомедова
Тверской суд Москвы арестовал миллиардера Зиявудина Магомедова, подозреваемого в мошенничестве и организации преступной группы.
Судья отказалась освободить его под залог в 2,5 миллиарда рублей, равный предполагаемой сумме причиненного ущерба.
Магомедов заявил, что «категорически отрицает» обвинения в свой адрес.
Ранее был арестован другой фигурант дела, бизнесмен Артур Максидов.
Обновление. После 21:00 мск суд арестовал и Магомеда Магомедова, брата Зиявудина Магомедова. Он также не признал себя виновным. «Я не являюсь акционером этих компаний, где я указан бенефициар. <…> Я внимательно изучил материалы дела и не нашел ни одного преступления в тех компаниях, к которым я имею отношение. С людьми, которые там названы, я никогда не встречался», — сказал он.
Владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, входящий в сотню богатейших бизнесменов России, был задержан 30 марта после допроса. В субботу в суде стало известно, что его подозревают в организации преступной группы, похитившей 2,5 миллиарда рублей.
Один из эпизодов дела, по всей видимости, связан с хищениями при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде.
Защита Магомедова заявила, что следствие, по сути, ставит ему в вину руководство группой «Сумма», в которую входят замешанные в уголовном деле компании.