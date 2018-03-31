СК: перепланировки в «Зимней вишне» помешали эвакуации во время пожара

Владельцы кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» с целью увеличить сдаваемую в аренду площадь проводили в здании перепланировки, которые помешали эвакуации во время пожара. Об этом представитель следствия заявил на заседании суда по избранию меры пресечения Юлии Богдановой, гендиректору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат».

По версии СК, перепланировка создала препятствия на путях эвакуации и привела к повреждению систем оповещения людей и автоматического пожаротушения. Богданова заявила, что не знала о неисправностях.

Юлия Богданова обвиняется в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей. Суд арестовал ее.

Позже была арестована и бывшая глава областного госстройнадзора Танзилия Комкова. Она обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.