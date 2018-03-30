Вышла iOS 11.3. В ней можно отключить замедление айфона с изношенным аккумулятором

Apple выпустила версию 11.3 мобильной операционной системы iOS. В ней появилась возможность включать или выключать функцию, замедляющую телефоны с изношенным аккумулятором.

«Функция управления питанием» снижает производительность телефона, чтобы тот медленнее разряжался и не выключался неожиданно от высокой нагрузки. С iOS 11.3 пользователь может посмотреть состояние своего аккумулятора и проверить, включено ли у него управление питанием.

Для этого нужно зайти в Настройки → Аккумулятор → Состояние аккумулятора. Функции работают на iPhone 6 и более новых моделях.

В iOS 11.3 также улучшили работу дополненной реальности (телефон теперь распознает не только горизонтальные, но и вертикальные поверхности) и добавили четыре новых Animoji для iPhone X,