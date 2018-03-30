По делу о пожаре в ТЦ задержана начальник строительной инспекции Кузбасса

По версии следствия, она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного здания торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня» в городе Кемерово без разрешения на строительство, что повлекло гибель посетителей торгового центра. Комкова задержана по подозрению в совершении данного преступления. Следствие также проверит действия Комковой на предмет коррупционной составляющей.