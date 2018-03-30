По делу о пожаре в ТЦ задержана начальник строительной инспекции Кузбасса

Следственный комитет России
07:17, 30 марта 2018
Надежный источник

Следователи задержали главу инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову. Ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями в связи с пожаром в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

Комкова, как предполагает следствие, позволила «самовольно» возвести торговый центр на месте кондитерской фабрики. Следствие намерено ходатайствовать об ее аресте.

По версии следствия, она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного здания торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня» в городе Кемерово без разрешения на строительство, что повлекло гибель посетителей торгового центра. Комкова задержана по подозрению в совершении данного преступления. Следствие также проверит действия Комковой на предмет коррупционной составляющей.

Следственный комитет России
Комкова стала первой сотрудницей государственных органов, которая стала фигуранткой уголовного дела о пожаре. Ранее были задержаны шестеро руководителей ТЦ «Зимняя вишня» и сотрудников подрядных организаций, отвечавших за пожарную безопасность.
При пожаре в «Зимней вишне» погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Пожар в Кемерово

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы