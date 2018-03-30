По делу о пожаре в ТЦ задержана начальник строительной инспекции Кузбасса
Следователи задержали главу инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову. Ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями в связи с пожаром в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».
Комкова, как предполагает следствие, позволила «самовольно» возвести торговый центр на месте кондитерской фабрики. Следствие намерено ходатайствовать об ее аресте.
По версии следствия, она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного здания торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня» в городе Кемерово без разрешения на строительство, что повлекло гибель посетителей торгового центра. Комкова задержана по подозрению в совершении данного преступления. Следствие также проверит действия Комковой на предмет коррупционной составляющей.
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