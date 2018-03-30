По делу о пожаре в «Зимней вишне» задержана шестая фигурантка

Следователи провели обыски по месту жительства Богдановой. Ей будет предъявлено обвинение в нарушении требований пожарной безопасности (часть 3 статьи 219 УК РФ).

Следственный комитет задержал генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлию Богданову. Эта компания является собственником здания торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где при пожаре 25 марта погибли 64 человека.

В ходе следствия установлено, что Богданова, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, неоднократно уведомлялась своими подчиненными о недостатках системы противопожарной безопасности здания. Богданова при этом, всецело занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей, не предпринимала никаких мер к устранению недостатков противопожарной безопасности.

Уголовное дело о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» расследуется по статьям «причинение смерти по неосторожности» (ст. 109 УК РФ), «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ст. 219 УК РФ) и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ст. 238 УК РФ).

В рамках следствия арестованы пятеро фигурантов: управляющая торговым комплексом Надежда Судденок, технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев, представители компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и Александр Никитин, отвечаюшие за пожарную сигнализацию в ТЦ, а также охранник Сергей Антюшин.

Ранее на заседаниях в кемеровском суде показания против Юлии Богдановой давали Надежда Судденок и Георгий Соболев.

По данным телеканала «Россия 24», 30 марта следственные действия по делу о пожаре в «Зимней вишне» прошли в администрации Кемерово. В частности, следователями «проверяются люди, которые давали разрешение на ввод здания в эксплуатацию, которое было переделано из помещения кондитерской фабрики в торговый центр».

Параллельно СК завел уголовное дело о возбуждении ненависти или вражды на украинского пранкера Евгения Вольнова (настоящее имя — Никита Кувиков). Он обвиняется в распространении в соцсетях ложных сведений о 300 погибших в результате пожара в Кемерово. Гражданин Украины заочно арестован и объявлен в международный розыск.