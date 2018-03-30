Мизулина пожаловалась в прокуратуру на видеоролик про ее соболезнования Путину из-за пожара в Кемерово

Сенатор Елена Мизулина пожаловалась в Генпрокуратуру России на распространение в социальных сетях и СМИ «заведомо ложной информации» о ее заявлениях про пожар в Кемерово в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».

27 марта в программе канала «Россия-1» Мизулина, выражая соболезнования родственникам погибших в ТЦ «Зимняя вишня», назвала кемеровский пожар «ударом в спину для президента Владимира Путина» и высказала «слова соболезнования и поддержки нашему лидеру».

Как сообщается на официальном сайте сенатора, на следующий после эфира день «неизвестные лица» смонтировали и распространили видеоролик в сети, вырезав из него существенную часть выступления Мизулиной и добавив «ложные подписи и комментарии в духе „погибшие люди ее не волнуют, только руководство страны жалко“».

Основными распространителями ролика Мизулина назвала Алексея Навального и издание Znak.com. В их действиях сенатор усматривает признаки уголовно-наказуемых деяний, предусмотренных статьями 128, 282 и 319 УК РФ (статья 128.1 — «клевета», 282 — «возбуждение ненависти», 319 — «оскорбление представителя власти»).