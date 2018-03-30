МЧС не увидело причин для введения режима ЧС в Волоколамске

«Есть критерии введения чрезвычайной ситуации. Критерии прописаны в нормативно-правовых актах, в постановлении правительства РФ и в приказах, зарегистрированных в министерстве юстиции», — сказал он.

МЧС не видит предпосылок для введения режима чрезвычайной ситуации в Волоколамском районе Подмосковья из-за неприятного запаха от мусорного полигона. Об этом объявил начальник главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

«То, что принято решение… о введении режима повышенной готовности, — это наиболее приемлемое и правильное решение, которое приняло руководство Волоколамского района. Все мероприятия, которые сопутствуют данному режиму, они будут осуществляться и уже осуществляются на территории муниципального образования», — сказал Полетыкин.

Жители Волоколамского района несколько недель жалуются на выбросы газа на мусорном полигоне «Ядрово», из-за которых, в частности, превышены ПДК сероводорода. Сообщалось, что из-за выбросов за медицинской помощью были вынуждены обратиться несколько десятков детей.

В Волоколамске прошли несколько массовых акций протеста. На последней на настоящий момент такой акции, состоявшейся вечером 29 марта, и. о. главы района Андрей Вихарев объявил, что режим ЧС будет введен с 30 марта.

Режим ЧС позволяет местным властям в экстренном порядке получать финансирование из регионального и федерального бюджетов. Кроме того, работы по устранению последствий чрезвычайной ситуации при таком режиме проводятся без объявления конкурсов, как того требует законодательство.

Режим повышенной готовности в числе прочего предусматривает организацию мониторинга окружающей среды и информирование населения, а также уточнение планов действий в случае ЧС.