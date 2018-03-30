МЧС не увидело причин для введения режима ЧС в Волоколамске
МЧС не видит предпосылок для введения режима чрезвычайной ситуации в Волоколамском районе Подмосковья из-за неприятного запаха от мусорного полигона. Об этом объявил начальник главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.
«Есть критерии введения чрезвычайной ситуации. Критерии прописаны в нормативно-правовых актах, в постановлении правительства РФ и в приказах, зарегистрированных в министерстве юстиции», — сказал он.
В Волоколамском районе, напомнил представитель регионального МЧС, введен режим повышенной готовности. Объявление такого режима, Полетыкин, назвал «наиболее приемлемым и правильным решением».
В Волоколамске прошел новый митинг из-за полигона «Ядрово»
В Волоколамске прошел новый митинг из-за полигона «Ядрово». Власти района пообещали ввести режим ЧСОпубликовано Meduza 29 марта 2018 г.
«То, что принято решение… о введении режима повышенной готовности, — это наиболее приемлемое и правильное решение, которое приняло руководство Волоколамского района. Все мероприятия, которые сопутствуют данному режиму, они будут осуществляться и уже осуществляются на территории муниципального образования», — сказал Полетыкин.