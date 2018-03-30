МЧС начало выдавать жителям Волоколамска респираторы и маски

Интерфакс
05:51, 30 марта 2018
Надежный источник

МЧС начало выдавать жителям подмосковного Волоколамска средства индивидуальной защиты (респираторы и маски) из-за вредных выбросов с мусорного полигона. С 30 марта в городе введен режим повышенной готовности, заметили в региональном управлении МЧС.

Первая партия респираторов уже передана жителям, готовится закупка еще одной партии, заявили в ведомстве.

При этом школы города продолжают работать в обычном режиме, рассказали «Интерфаксу» в управлении системой образования администрации муниципалитета. В учебные заведения респираторы и маски пока не поступали.

В рамках режима повышенной готовности МЧС также усилит мониторинг обстановки в городе и подготовит планы эвакуации. Вводить режим чрезвычайной ситуации в Волоколамске МЧС пока не стало

С начала 2018 года в Волоколамске проходят акции протеста против местного мусорного полигона «Ядрово». Жители требуют закрыть свалку из-за вредных выбросов.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев снял с должности главу Волоколамского района Евгения Гаврилова и пообещал в кратчайшие сроки закрыть полигон. Его преемник Андрей Вихарев 29 марта обещал, что в городе будет введен режим чрезвычайной ситуации.

Протесты против свалки в Волоколамске

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