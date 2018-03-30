МЧС начало выдавать жителям Волоколамска респираторы и маски

МЧС начало выдавать жителям подмосковного Волоколамска средства индивидуальной защиты (респираторы и маски) из-за вредных выбросов с мусорного полигона. С 30 марта в городе введен режим повышенной готовности, заметили в региональном управлении МЧС.

Первая партия респираторов уже передана жителям, готовится закупка еще одной партии, заявили в ведомстве.

При этом школы города продолжают работать в обычном режиме, рассказали «Интерфаксу» в управлении системой образования администрации муниципалитета. В учебные заведения респираторы и маски пока не поступали.

В рамках режима повышенной готовности МЧС также усилит мониторинг обстановки в городе и подготовит планы эвакуации. Вводить режим чрезвычайной ситуации в Волоколамске МЧС пока не стало