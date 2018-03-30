Алексею Малобродскому сократили число сокамерников. Его жена и адвокат жаловались на условия содержания в СИЗО

ТАСС
17:18, 30 марта 2018
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Бывшему гендиректору «Гоголь-центра» Алексию Малобродскому, обвиняемому по делу «Седьмой студии», сократили количество сокамерников в СИЗО «Медведково». Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«В другую камеру Алексея Малобродского пока не перевели, но сократили число соседей в камере: там в восьмиместной камере содержалось 12 человек. Четырех перевели, теперь там восемь человек. У него есть свое спальное место», — сказала Москалькова.

Она заявила, что обратилась во ФСИН с просьбой предоставить Малобродскому необходимую медицинскую помощь и рассмотреть возможность разрешить ему звонок дочери. «Врач его осмотрел, сегодня к нему должен прийти офтальмолог и приехать следователь, чтобы решить вопрос о телефонном разговоре с дочерью», — сообщила омбудсмен.

Москалькова добавила, что намерена выяснить у следствия причины перевода Малобродского из «Матросской тишины» в СИЗО «Медведково».

По версии следствия, Алексей Малобродский причастен к хищению в «Седьмой студии» бюджетных средств, выделенных на театральный проект «Платформа». Кроме Малобродского, в деле еще пять фигурантов, в том числе режиссер Кирилл Серебренников.
Малобродский — единственный обвиняемый по делу «Седьмой студии», который находится в СИЗО. С лета 2017 года он содержался в СИЗО «Матросская тишина», откуда его 25 марта перевели в СИЗО «Медведково». Там Малобродского поместили в камеру, где на восемь спальных мест было 12 человек.
Жена Малобродского Татьяна Лукьянова написала открытое письмо в Следственный комитет и омбудсмену Москальковой. Она заявила, что в «Медведково» у Малобродского поднялось давление, но врача к нему не вызвали. Также она пожаловалась, что ему редко разрешают свидания и запрещают общаться с семьей по телефону.
Малобродский, по словам его адвоката Ксении Карпинской, считает, что с помощью перевода в СИЗО «Медведково» следствие пытается добиться от него дачи показаний. При этом СК в январе сообщал о завершении следствия по делу «Седьмой студии».
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