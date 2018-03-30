Алексею Малобродскому сократили число сокамерников. Его жена и адвокат жаловались на условия содержания в СИЗО

Бывшему гендиректору «Гоголь-центра» Алексию Малобродскому, обвиняемому по делу «Седьмой студии», сократили количество сокамерников в СИЗО «Медведково». Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«В другую камеру Алексея Малобродского пока не перевели, но сократили число соседей в камере: там в восьмиместной камере содержалось 12 человек. Четырех перевели, теперь там восемь человек. У него есть свое спальное место», — сказала Москалькова.

Она заявила, что обратилась во ФСИН с просьбой предоставить Малобродскому необходимую медицинскую помощь и рассмотреть возможность разрешить ему звонок дочери. «Врач его осмотрел, сегодня к нему должен прийти офтальмолог и приехать следователь, чтобы решить вопрос о телефонном разговоре с дочерью», — сообщила омбудсмен.

Москалькова добавила, что намерена выяснить у следствия причины перевода Малобродского из «Матросской тишины» в СИЗО «Медведково».