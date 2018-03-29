Замглавы МЧС Бурятии заподозрили в получении взятки за пожарные проверки
Заместитель начальника ГУ МЧС по Бурятии Дмитрий Унагаев задержан в рамках уголовного дела о взятке.
По версии следствия, Унагаев получил через посредника от директора коммерческой организации взятку «за общее покровительство при осуществлении пожарного мониторинга».
Сумма взятки, сообщило региональное управление Следственного комитета РФ, составляла более 177 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).
Унагаев задержан, решается вопрос о заключении подозреваемого чиновника под стражу.
25 марта в Кемерово при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибли, по официальным данным, 64 человек, в том числе более 40 детей. В момент пожара в торговом центре не работала сигнализация.
По факту пожара возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, фигурантами которого являются пять человек — представители руководства и охранник ТЦ, а также руководитель и сотрудник компании, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в «Зимней вишне».
Главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев объявил, что торговый центр «Зимняя вишня» был введен в эксплуатацию в 2016 году после реконструкции без согласования с МЧС.
27 марта в Кемерово у здания областной администрации прошел митинг, участники которого, в числе прочего, обвинили власти в коррупции при проверках пожарной безопасности.