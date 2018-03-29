Замглавы МЧС Бурятии заподозрили в получении взятки за пожарные проверки

Сумма взятки, сообщило региональное управление Следственного комитета РФ, составляла более 177 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).

По версии следствия, Унагаев получил через посредника от директора коммерческой организации взятку «за общее покровительство при осуществлении пожарного мониторинга».

Заместитель начальника ГУ МЧС по Бурятии Дмитрий Унагаев задержан в рамках уголовного дела о взятке.

25 марта в Кемерово при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибли, по официальным данным, 64 человек, в том числе более 40 детей. В момент пожара в торговом центре не работала сигнализация.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, фигурантами которого являются пять человек — представители руководства и охранник ТЦ, а также руководитель и сотрудник компании, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в «Зимней вишне».

Главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев объявил , что торговый центр «Зимняя вишня» был введен в эксплуатацию в 2016 году после реконструкции без согласования с МЧС.

27 марта в Кемерово у здания областной администрации прошел митинг, участники которого, в числе прочего, обвинили власти в коррупции при проверках пожарной безопасности.