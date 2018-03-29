Власти Волоколамска заявили о выбросе сероводорода на мусорном полигоне. ПДК превышена в 12 раз

ТАСС
07:01, 29 марта 2018
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Обновление: МЧС не зафиксировало за прошедшие сутки превышения содержания вредных веществ в воздухе в Волоколамском районе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На полигоне бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе произошел новый выброс свалочного газа. Предельно допустимая концентрация сероводорода превысила норму в 12 раз, сообщил и. о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев.

Ранее, напомнил Вихарев, власти предупреждали, что на полигоне возможны повторные выбросы до тех пор, пока не будет запущена система принудительной утилизации газа. Предполагается, что такая система заработает к 15 июня.

«Превышение [предельно допустимой концентрации по сероводороду] было порядка 12-кратного. Сейчас МЧС готовит точную информацию. Понятно, что превышение временное, оно рассеется. Проблема возникла из-за безветрия, стоял штиль», — сказал Вихарев.

ТАСС
МЧС предупреждало о неблагоприятных погодных условиях в Москве и Подмосковье 28-29 марта из-за безветренной погоды. На сайте МЧС эта информация первоначально была опубликована в разделе «Экстренные предупреждения». Позже ведомство объяснило это технической ошибкой и опубликовало сообщение с извинениями.
Жители Волоколамского района несколько месяцев добиваются закрытия мусорного полигона «Ядрово» и жалуются на плохую экологическую обстановку. В марте, как сообщалось, после очередного выброса газа на полигоне за медицинской помощью обратились несколько десятков детей.
Из-за выбросов на полигоне в Волоколамском районе введен режим чрезвычайной ситуации. С 22 марта в школах в Волоколамске начало занятий перенесено на два часа из-за выбросов сероводорода.

Конфликт вокруг полигона «Ядрово»

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