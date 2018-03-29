Власти Волоколамска заявили о выбросе сероводорода на мусорном полигоне. ПДК превышена в 12 раз

Обновление: МЧС не зафиксировало за прошедшие сутки превышения содержания вредных веществ в воздухе в Волоколамском районе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На полигоне бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе произошел новый выброс свалочного газа. Предельно допустимая концентрация сероводорода превысила норму в 12 раз, сообщил и. о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев.

Ранее, напомнил Вихарев, власти предупреждали, что на полигоне возможны повторные выбросы до тех пор, пока не будет запущена система принудительной утилизации газа. Предполагается, что такая система заработает к 15 июня.