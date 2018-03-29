В РАН заявили о выросшей вдвое эмиграции высококвалифицированных специалистов

РБК
13:12, 29 марта 2018
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Число уехавших из России высококвалифицированных специалистов за три года выросло более чем в два раза — с 20 тысяч человек в 2013 году до 44 тысяч человек в 2016 году. Об этом рассказал на общем собрании Российской академии наук главный ученый секретарь президиума РАН Николай Долгушкин.

Также Долгушкин обратил внимание на то, что количество ученых в институтах Федерального агентства научных организаций (ФАНО) за последние три года уменьшилось с 69,5 тысячи до 67 тысяч человек. «Средний возраст исследователя превысил 50 лет, а каждый третий достиг пенсионного возраста», — добавил он.

«С 1990 года количество исследователей в стране уменьшилось в 2,7 раза, а среднегодовое сокращение персонала, который занимается исследованием и разработками, с 2000 года составляет 1,3% в год», — указал Долгушкин. В Европейском Союзе и США количество ученых выросло на 2-3%, а в Бразилии, Корее и Китае — от 7% до 10%.

РБК
В 2013 году была начата реформа Российской академии наук, в ходе которой, в частности, управление всем имуществом, принадлежащим РАН, было передано Федеральному агентству научных организаций (ФАНО).
Преобразования, в первую очередь связанные с ФАНО, вызвали критику со стороны многих представителей научного сообщества. В частности, «Клуб 1 июля», в который входят члены РАН, не согласные с реформой академии наук, назвал появившуюся в результате преобразований систему управления наукой «громоздкой и неработающей».
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