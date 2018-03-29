В РАН заявили о выросшей вдвое эмиграции высококвалифицированных специалистов
Число уехавших из России высококвалифицированных специалистов за три года выросло более чем в два раза — с 20 тысяч человек в 2013 году до 44 тысяч человек в 2016 году. Об этом рассказал на общем собрании Российской академии наук главный ученый секретарь президиума РАН Николай Долгушкин.
Также Долгушкин обратил внимание на то, что количество ученых в институтах Федерального агентства научных организаций (ФАНО) за последние три года уменьшилось с 69,5 тысячи до 67 тысяч человек. «Средний возраст исследователя превысил 50 лет, а каждый третий достиг пенсионного возраста», — добавил он.
«С 1990 года количество исследователей в стране уменьшилось в 2,7 раза, а среднегодовое сокращение персонала, который занимается исследованием и разработками, с 2000 года составляет 1,3% в год», — указал Долгушкин. В Европейском Союзе и США количество ученых выросло на 2-3%, а в Бразилии, Корее и Китае — от 7% до 10%.