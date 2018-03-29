На месте сгоревшей «Зимней вишни» предложили создать сквер
05:13, 29 марта 2018
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На месте сгоревшего торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерово предложили разбить сквер в память о погибших при пожаре 25 марта.
С такой инициативой выступил мэр Кемерово Илья Середюк. В сквере планируется создать аллею и посадить дерево в честь каждого погибшего, отметил он. Также с архитекторами обсуждается возможность установки мемориала.
По словам Середюка, идею поддержали областной штаб по ликвидации ЧС и жители города: более 25 тысяч человек проголосовали за снос торгового комплекса.
«Никто уже туда не пойдет, даже если оно будет восстановлено — там сердце будет ломить при входе», — подчеркнул мэр.
В результате пожара, произошедшего в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово 25 марта, погибли 64 человека, в том числе дети. Пострадали более 50 человек. 11 из них остаются в больницах.
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