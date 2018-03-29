На месте сгоревшей «Зимней вишни» предложили создать сквер

На месте сгоревшего торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерово предложили разбить сквер в память о погибших при пожаре 25 марта.

С такой инициативой выступил мэр Кемерово Илья Середюк. В сквере планируется создать аллею и посадить дерево в честь каждого погибшего, отметил он. Также с архитекторами обсуждается возможность установки мемориала.

По словам Середюка, идею поддержали областной штаб по ликвидации ЧС и жители города: более 25 тысяч человек проголосовали за снос торгового комплекса.