На месте сгоревшей «Зимней вишни» предложили создать сквер

Интерфакс
05:13, 29 марта 2018
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На месте сгоревшего торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерово предложили разбить сквер в память о погибших при пожаре 25 марта.

С такой инициативой выступил мэр Кемерово Илья Середюк. В сквере планируется создать аллею и посадить дерево в честь каждого погибшего, отметил он. Также с архитекторами обсуждается возможность установки мемориала.

По словам Середюка, идею поддержали областной штаб по ликвидации ЧС и жители города: более 25 тысяч человек проголосовали за снос торгового комплекса.

«Никто уже туда не пойдет, даже если оно будет восстановлено — там сердце будет ломить при входе», — подчеркнул мэр.

Интерфакс
В результате пожара, произошедшего в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово 25 марта, погибли 64 человека, в том числе дети. Пострадали более 50 человек. 11 из них остаются в больницах.

Пожар в Кемерово

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