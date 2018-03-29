МЧС: пожар в кемеровском ТЦ начался между этажами, где проходил силовой кабель

Возгорание в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» началось в пространстве между третьим и четвертым этажами в районе батутного центра. Это показали предварительные результаты пожарно-технической экспертизы, пишет РБК со ссылкой на два источника в МЧС.

Один из них, источник в управлении МЧС по Кемеровской области, сообщил изданию, что в предполагаемом месте возгорания проходил силовой кабель.

По данным одного из собеседников РБК, огонь распространялся в том числе по внутристенным полостям. «Интенсивному горению способствовали внутренние вихревые потоки», — отметил он.

На экспертизы отправлены около 100 предметов из ТЦ, имеющих значение по делу о пожаре. Среди них остатки поролоновых шариков из детского бассейна, элементы утеплителя, фрагменты внутренней отделки, сообщил источник в региональном управлении МЧС. Он отметил, что эти материалы могут не соответствовать утвержденным в России государственным стандартам.