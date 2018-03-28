В Махачкале избили главу дагестанского отделения «Мемориала»

Екатерина Сокирянская
10:00, 28 марта 2018
Надежный источник

В Махачкале избит глава дагестанского отделения правозащитной организации «Мемориал» Сиражутдин Дациев. Об этом в фейсбуке сообщила директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская.

Нападение произошло около 9:30 утра возле дома Дациева. Правозащитника ударили сзади по голове тяжелым предметом, предположительно битой или кастетом, сообщила Сокирянская «Новой газете». Дациев упал, после чего его продолжили избивать уже на земле.

Сиражутдин

Опубликовано Екатериной Сокирянской 28 марта 2018 г.

Выходя из дома, Дациев увидел автомобиль «Лада Приора» с затемненными стеклами; позже случайная свидетельница нападения рассказала, что именно из этой машины вышел человек, ударивший его, заявил «Русской службе Би-би-си» председатель совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. По словам Сокирянской, нападавших было несколько.

Дациева доставили в нейрохирургическое отделение местной больницы; он находится в шоковом состоянии, заявила Сокирянская. В больнице работает полиция.

Сокирянская сказала, что после задержания главы чеченского «Мемориала» Оюба Титиева сотрудникам отделения в Дагестане стали поступать угрозы убийства.

Главу чеченского отделения «Мемориала» Оюба Титиева задержали в начале января. Полиция заявила, что в его машине нашли 180 граммов марихуаны. Правозащитнику предъявили обвинения в хранении наркотиков. Сам Титиев говорит, что марихуану ему подбросили. «Мемориал» назвал дело главы чеченского отделения сфабрикованным.
Через неделю после задержания Титиева произошел пожар в ингушском офисе «Мемориала» в Назрани; было возбуждено уголовное дело о поджоге.
В Махачкале 22 января сгорела машина дагестанского представительства «Мемориала», на которой адвокат Титева ездил к нему в Чечню; рядом с автомобилем нашли емкость с зажигательной смесью.

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