В Махачкале избили главу дагестанского отделения «Мемориала»

В Махачкале избит глава дагестанского отделения правозащитной организации «Мемориал» Сиражутдин Дациев. Об этом в фейсбуке сообщила директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская.

Нападение произошло около 9:30 утра возле дома Дациева. Правозащитника ударили сзади по голове тяжелым предметом, предположительно битой или кастетом, сообщила Сокирянская «Новой газете». Дациев упал, после чего его продолжили избивать уже на земле.

Выходя из дома, Дациев увидел автомобиль «Лада Приора» с затемненными стеклами; позже случайная свидетельница нападения рассказала, что именно из этой машины вышел человек, ударивший его, заявил «Русской службе Би-би-си» председатель совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. По словам Сокирянской, нападавших было несколько.

Дациева доставили в нейрохирургическое отделение местной больницы; он находится в шоковом состоянии, заявила Сокирянская. В больнице работает полиция.

Сокирянская сказала, что после задержания главы чеченского «Мемориала» Оюба Титиева сотрудникам отделения в Дагестане стали поступать угрозы убийства.