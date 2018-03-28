Управляющая ТЦ «Зимняя вишня»: мне доложили, что эвакуированы все кинозалы

Meduza
09:51, 28 марта 2018
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Управляющая кемеровским торговым центром «Зимняя вишня» Надежда Судденок на суде по мере пресечения заявила, что оба контролера кинозалов — Наталья Наймушина и Олеся Богатенко — отчитались об эвакуации всех зрителей после обнаружения пожара 25 марта. Трансляцию из зала суда ведет «Лайф».

«Мне и Наймушина лично, и Богатенко лично в присутствии сотрудников, при всех сказала, что никого в залах нет — мы всех эвакуировали», — заявила Судденок журналистам.

Она пояснила, что на трех кинозалах работали два кассира-контролера (Наймушина и Богатенко). Судденок также добавила, что двери залов никогда не запирались, так как зрители часто опаздывали, а также могли свободно выходить и заходить обратно. Она заметила, что в кинотеатре ТЦ не было проблемы безбилетного прохода в зал, поэтому помещения не могли быть закрыты по этой причине.

На вопрос о том, почему мог быть закрыт именно 25 марта, Судденок ответила, что сама в этот день не была в ТЦ. «Если это преступная халатность человека, который это сделал, то, я считаю, это его преступление», — заявила управляющая ТЦ, добавив, что ей не сообщали, были ли задержаны или допрошены Наймушина и Богатенко.

По последним данным, в результате пожара в «Зимней вишне» погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Большинство погибших обнаружили в одном из кинозалов.
В рамках уголовного дела после пожара задержали Судденок и еще троих сотрудников, отвечавших за эксплуатацию и пожарную безопасность ТЦ. Также задержан охранник Сергей Антюшин, который, по версии следствия, отключил систему оповещения.

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