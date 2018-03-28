В Москве заочно арестовали украинского пранкера по делу о пожаре в Кемерово. Он объявлен в международный розыск
15:59, 28 марта 2018
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Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского пранкера Евгения Вольнова (настоящее имя Никита Кувиков). Он звонил в морги Кемерово с вопросом, готовы ли там принять 300 погибших из горевшего ТЦ «Зимняя вишня».
В пресс-службе суда также сообщили, что Вольнов объявлен в международный розыск.
Ранее СК завел на пранкера уголовное дело о возбуждении ненависти и вражды (статья 282 УК РФ).
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. В результате погибли 64 человека. Жители Кемерово и других городов России заподозрили, что власти занижают реальное число жертв пожара. В интернете распространились слухи о нескольких сотнях погибших, но эта информация так и не подтвердилась.
Украинский пранкер Евгений Вольнов 25 марта выложил аудиозапись звонков, на которых он от лица сотрудника МЧС спрашивает сотрудников моргов Кемерово о готовности принять тела более 300 погибших при пожаре в «Зимней вишне».