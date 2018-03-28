В Москве заочно арестовали украинского пранкера по делу о пожаре в Кемерово. Он объявлен в международный розыск

Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского пранкера Евгения Вольнова (настоящее имя Никита Кувиков). Он звонил в морги Кемерово с вопросом, готовы ли там принять 300 погибших из горевшего ТЦ «Зимняя вишня».

В пресс-службе суда также сообщили, что Вольнов объявлен в международный розыск.

Ранее СК завел на пранкера уголовное дело о возбуждении ненависти и вражды (статья 282 УК РФ).