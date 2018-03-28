Суд арестовал управляющую ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

Ранее сообщалось, что, кроме Судденок, по делу о пожаре в «Зимней вишне» задержаны: технический директор торгового центра Георгий Соболев, Александр Никитин и Игорь Полозиненко — сотрудник и руководителя компании «Системный интегратор», занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТЦ, и охранник Сергей Антюшин.

Судденок намерена обжаловать решение об аресте. «Я не готова к такому», — сообщила она журналистам в зале суда.

Суд в Кемерово арестовал на два месяца управляющую ТРЦ «Зимняя вишня» Надежду Судденок.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. В результате пожара, по официальным данным, погибли 64 человека, в том числе более 40 детей, несколько десятков человек пострадали.

Возбуждено уголовное дело по статьям «причинение смерти по неосторожности» (ст. 109 УК РФ), «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ст. 219 УК РФ) и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ст. 238 УК РФ).