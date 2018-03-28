Аман Тулеев уволил своего заместителя и начальника департамента внутренней политики Кузбасса

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев уволил своего заместителя Алексея Зеленина и начальника департамента внутренней политики региона Нину Лопатину. Об этом со ссылкой на неназванный источник сообщают ТАСС и «Интерфакс».

Место Зеленина займет первый замглавы Кемерово Ольга Турбаба. Департамент внутренней политики возглавит заместитель Лопатиной Валентина Назимок.

Причины отставки Зеленина и Лопатиной не называются. Официально они пока не подтверждены.