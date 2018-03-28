Аман Тулеев уволил своего заместителя и начальника департамента внутренней политики Кузбасса
08:13, 28 марта 2018
Требует подтверждения
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев уволил своего заместителя Алексея Зеленина и начальника департамента внутренней политики региона Нину Лопатину. Об этом со ссылкой на неназванный источник сообщают ТАСС и «Интерфакс».
Место Зеленина займет первый замглавы Кемерово Ольга Турбаба. Департамент внутренней политики возглавит заместитель Лопатиной Валентина Назимок.
Причины отставки Зеленина и Лопатиной не называются. Официально они пока не подтверждены.
Отставка руководства региона и Кемерово была одним из требований митинга в центре столицы Кузбасса, который состоялся 27 марта. Жители города также требовали предоставить им достоверную информацию о погибших в результате пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».
По официальным данным, при пожаре погибли 64 человека. В МЧС заявили, что достоверных сведений о людях, которые до сих пор числятся пропавшими без вести, нет. Родственники ранее заявляли, что не могут выйти на связь более чем с 80 людьми.
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