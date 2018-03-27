Власти Рязанской области объявили траур по жертвам пожара в Кемерово. А потом передумали
Правительство Рязанской области разместило на своем сайте пресс-релиз об объявлении траура в память о погибших на пожаре в Кемерово. Позже эта информация исчезла с сайта правительства, пишет рязанская интернет-газета «Вид сбоку». Издание также опубликовало скриншот пресс-релиза.
Кроме того, власти попросили местные СМИ удалить информацию про траур, пишет «Вид сбоку». По данным издания, с этой просьбой к журналистам обратились сотрудники министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области; каким именно СМИ была адресована просьба, «Вид сбоку» не указывает.
Поиск в гугле показывает, что заметка про траур сначала появилась в РИА Новости, но затем была отредактирована (старая версия сохранилась в кэше). Некоторые местные издания (например, Rg62.info и Ya62.ru) удалили материалы про объявлении траура. В то же время во многих СМИ эта информация сохранилась.
Издания либо удаляли новость, либо меняли текст, используя другую информацию по теме: о соболезнованиях губернатора, проверке рязанских торговых центров, отмене развлекательных мероприятий.
Пожар в Кемерово
- Наши дети горели, а мы просто наблюдали В пожаре в торговом центре в Кемерово погибли не меньше 64 человек. Репортаж Ирины Кравцовой
- Пожар в торговом центре в Кемерово. Что известно к вечеру понедельника
- «Я на 100% уверен, что персонал торгового центра в Кемерово не знал, что делать» Бывший пожарный инспектор объясняет, почему в России люди часто гибнут в пожарах
- Хочу помочь людям в Кемерово. Что я могу сделать?