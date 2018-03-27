Власти Рязанской области объявили траур по жертвам пожара в Кемерово. А потом передумали

Правительство Рязанской области разместило на своем сайте пресс-релиз об объявлении траура в память о погибших на пожаре в Кемерово. Позже эта информация исчезла с сайта правительства, пишет рязанская интернет-газета «Вид сбоку». Издание также опубликовало скриншот пресс-релиза.

Кроме того, власти попросили местные СМИ удалить информацию про траур, пишет «Вид сбоку». По данным издания, с этой просьбой к журналистам обратились сотрудники министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области; каким именно СМИ была адресована просьба, «Вид сбоку» не указывает.

Поиск в гугле показывает, что заметка про траур сначала появилась в РИА Новости, но затем была отредактирована (старая версия сохранилась в кэше). Некоторые местные издания (например, Rg62.info и Ya62.ru) удалили материалы про объявлении траура. В то же время во многих СМИ эта информация сохранилась.