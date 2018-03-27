В Москве устроили раздачу цветов на официальной акции памяти погибших в Кемерово 

В Москве на Манежной площади началась акция памяти погибших в Кемерово, организованная мэрией.

По словам корреспондента «Медузы», люди в белых куртках, представляющиеся волонтерами, раздают прохожим цветы и лампадки, которые потом складывают на длинной скамье с фотографиями погибших и игрушками.

Один из волонтеров заявил, что люди в белых куртках — «от Общественной палаты», сообщила журналистка радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр.

Как пишет РБК, собравшимся предлагают фотографироваться у баннера «Кемерово, мы с тобой» и публиковать в соцсетях с хештегом #кемеровомыстобой, по которому в инстаграме на 17:40 мск более 49 тысяч публикаций.

Какие-то люди в белом на Манежке бесплатно всем раздают цветы, игрушки, свечи. Кто они такие не представляются. pic.twitter.com/bAUNSFZsKQ — Грани.Ру (@GraniTweet) March 27, 2018

Люди в балахонах - от Общественной палаты, сказал мне один из них. А пока тут так. pic.twitter.com/hr2Npkd99W — Tania Felgengauer (@t_felg) March 27, 2018