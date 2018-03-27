В Москве устроили раздачу цветов на официальной акции памяти погибших в Кемерово 

Meduza
14:20, 27 марта 2018
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В Москве на Манежной площади началась акция памяти погибших в Кемерово, организованная мэрией. 

По словам корреспондента «Медузы», люди в белых куртках, представляющиеся волонтерами, раздают прохожим цветы и лампадки, которые потом складывают на длинной скамье с фотографиями погибших и игрушками.

Один из волонтеров заявил, что люди в белых куртках — «от Общественной палаты», сообщила журналистка радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр.

Как пишет РБК, собравшимся предлагают фотографироваться у баннера «Кемерово, мы с тобой» и публиковать в соцсетях с хештегом #кемеровомыстобой, по которому в инстаграме на 17:40 мск более 49 тысяч публикаций.

Позже в Москве на Пушкинской площади должна пройти другая акция, организованная без участия мэрии. Представители правительства Москвы заявили, что ее не будут разгонять.
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар, в результате которого, по официальным данным, погибли 64 человека, в том числе дети. 28 марта объявлено днем национального траура по погибшим.

Пожар в Кемерово

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