В Москве устроили раздачу цветов на официальной акции памяти погибших в Кемерово
В Москве на Манежной площади началась акция памяти погибших в Кемерово, организованная мэрией.
По словам корреспондента «Медузы», люди в белых куртках, представляющиеся волонтерами, раздают прохожим цветы и лампадки, которые потом складывают на длинной скамье с фотографиями погибших и игрушками.
Один из волонтеров заявил, что люди в белых куртках — «от Общественной палаты», сообщила журналистка радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр.
Как пишет РБК, собравшимся предлагают фотографироваться у баннера «Кемерово, мы с тобой» и публиковать в соцсетях с хештегом #кемеровомыстобой, по которому в инстаграме на 17:40 мск более 49 тысяч публикаций.
Какие-то люди в белом на Манежке бесплатно всем раздают цветы, игрушки, свечи. Кто они такие не представляются. pic.twitter.com/bAUNSFZsKQ— Грани.Ру (@GraniTweet) March 27, 2018
Люди в балахонах - от Общественной палаты, сказал мне один из них. А пока тут так. pic.twitter.com/hr2Npkd99W— Tania Felgengauer (@t_felg) March 27, 2018
Мемориал на Манежке. pic.twitter.com/LTmJwaNK8U— Грани.Ру (@GraniTweet) March 27, 2018
Moscow mayor Sergei Sobyanin just quickly laid a flower at the official #Keremovo memorial in Moscow and left. A much angrier citizens rally is expected later. pic.twitter.com/xsF5IzoEEb— Rory Challands (@rorychallandsAJ) March 27, 2018
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