В Костроме дали условный срок полицейскому, ударившему сотрудника штаба Навального
В Костроме суд приговорил к трем годам колонии условно бывшего сотрудника центра по противодействию экстремизму МВД (центра «Э») Эдуарда Волкова, который в августе 2017 года ударил активиста Александра Зыкова головой по лицу.
Волкова признали виновным в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия (часть 3 статьи 286 УК РФ; три года лишения свободы — минимальное наказание по этой статье).
— Я сожалею, что так произошло. У меня не было умысла наносить какие-либо травмы потерпевшему, — сообщил подсудимый.
Инцидент произошел 5 августа 2017 года на Октябрьской площади в Костроме, куда сотрудник костромского штаба Алексея Навального Александр Зыков пришел вместе с другими активистами для агитации. Эдуард Волков (в штатском и с оружием) требовал прекратить агитацию и съемку происходящего; в какой-то момент он притянул к себе за шею Зыкова и ударил головой.
В 2017-2018 годы несколько участников протестных акций в России были приговорены к реальным срокам за применение насилия к полицейским. В частности, актера Юлия Кулия приговорили к восьми месяцам колонии-поселения за то, что «схватил за руку» сотрудника Росгвардии и «тем самым причинил ему боль».