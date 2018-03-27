В Костроме дали условный срок полицейскому, ударившему сотрудника штаба Навального

В Костроме суд приговорил к трем годам колонии условно бывшего сотрудника центра по противодействию экстремизму МВД (центра «Э») Эдуарда Волкова, который в августе 2017 года ударил активиста Александра Зыкова головой по лицу.

Волкова признали виновным в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия (часть 3 статьи 286 УК РФ; три года лишения свободы — минимальное наказание по этой статье).