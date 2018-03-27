В Екатеринбурге объявлен траур по погибшим в Кемерово

В Екатеринбурге объявлен траур по погибшим в результате пожара, произошедшего 25 марта в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом объявил мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

В Кемеровской области с 27 марта объявлен трехдневный траур по погибшим. Также к трауру присоединились в Ингушетии и Приморском крае.

Общероссийский траур в связи с пожаром в Кемерово не объявлялся.

27 марта в город прибыл президент России Владимир Путин. Он возложил цветы у мемориала памяти жертв пожара.