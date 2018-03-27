В Екатеринбурге объявлен траур по погибшим в Кемерово
В Екатеринбурге объявлен траур по погибшим в результате пожара, произошедшего 25 марта в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом объявил мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.
В Кемеровской области с 27 марта объявлен трехдневный траур по погибшим. Также к трауру присоединились в Ингушетии и Приморском крае.
Общероссийский траур в связи с пожаром в Кемерово не объявлялся.
27 марта в город прибыл президент России Владимир Путин. Он возложил цветы у мемориала памяти жертв пожара.
По официальным данным, в результате пожара в Кемерово погибли 64 человека, в том числе дети. Еще 52 человека признаны пострадавшими, из них 12 находятся на лечении в больницах города.