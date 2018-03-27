Правительство не поддержало законопроект о ЧВК

В документе сказано, что 13 статья Конституции запрещает общественные объединения, деятельность которых направлена на создание вооруженных формирований, а 71 статья относит вопросы «обороны и безопасности, войны и мира, внешней политики и международных отношений» к ведению Российской Федерации.

Правительство России дало отрицательный отзыв на законопроект о частных военных компаниях. Об этом сообщает агентство «Интерфакс», в распоряжении которого оказался отзыв.

Не поддержали данный проект закона в Минобороны России, в Минфине, в МИД РФ, а также в ряде других силовых ведомств, в частности в Росгвардии, в ФСБ, СВР, ФСО. В Генеральной прокураторе и Минюсте России также высказались против.

О подготовке законопроекта о ЧВК в России было объявлено в начале 2018 года. Авторы законопроекта — руководили фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов и Михаил Емельянов.

Михаил Емельянов рассказал «Медузе», что законопроектом предлагается, в частности, разрешить российским ЧВК участвовать в боевых действиях за рубежом по приглашению местных правительств.

Обсуждение законопроекта совпало по времени с появлением информации о гибели в бою в Сирии десятков российских наемников из ЧВК «Вагнера». Официальных данных о количестве погибших и раненных россиян нет.

Официально создание и участие в частных военных компаниях в России в настоящий момент подпадает под действие статьи Уголовного кодекса «наемничество».