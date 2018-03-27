Правительство не поддержало законопроект о ЧВК
Правительство России дало отрицательный отзыв на законопроект о частных военных компаниях. Об этом сообщает агентство «Интерфакс», в распоряжении которого оказался отзыв.
В документе сказано, что 13 статья Конституции запрещает общественные объединения, деятельность которых направлена на создание вооруженных формирований, а 71 статья относит вопросы «обороны и безопасности, войны и мира, внешней политики и международных отношений» к ведению Российской Федерации.
Не поддержали данный проект закона в Минобороны России, в Минфине, в МИД РФ, а также в ряде других силовых ведомств, в частности в Росгвардии, в ФСБ, СВР, ФСО. В Генеральной прокураторе и Минюсте России также высказались против.