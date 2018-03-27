Мэр Владивостока объявил трехдневный траур по погибшим в Кемерово
22:58, 26 марта 2018
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Во Владивостоке объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом в фейсбуке сообщил мэр города Виталий Веркеенко.
Он также написал, что траур объявлен во всем Приморском крае. Официально об этом пока не сообщалось.
В торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово 25 марта произошел пожар, в результате которого погибли 64 человека, в том числе по меньшей мере восемь детей. Пострадали более 40 человек, 13 из них остаются в больницах.
В Кемеровской области 27, 28 и 29 марта объявлены траурными днями. Трехдневный траур также объявлен в Ингушетии. Правительство Рязанской области, по данным одного из местных СМИ, написало на своем сайте об объявлении траура, но позже удалило эту информацию.
Национальный траур после пожара в Кемерово не объявлялся: российские законы не регламентируют, в каких случаях это должно происходить.
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