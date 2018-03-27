Мэр Владивостока объявил трехдневный траур по погибшим в Кемерово

Во Владивостоке объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом в фейсбуке сообщил мэр города Виталий Веркеенко.

Он также написал, что траур объявлен во всем Приморском крае. Официально об этом пока не сообщалось.