Марк Цукерберг даст в Конгрессе США показания об утечке данных пользователей Facebook

Основатель Facebook Марк Цукерберг даст показания на слушаниях в Конгрессе США в связи с утечкой данных 50 миллионов пользователей соцсети. Об этом сообщают Reuters и CNN со ссылкой на источники.

Дать показания Цукерберга пригласили несколько комитетов Конгресса. В частности, юридический комитет Сената назначил на 10 апреля слушания по безопасности данных пользователей, куда позвал также руководителя Google Сундара Пичаи и главу Twitter Джека Дорси.

27 марта также стало известно, что Цукерберг отказался дать показания в парламенте Великобритании и намерен послать кого-то из других руководителей компании. Глава парламентского комитета по культуре, медиа и спорту Дамиан Коллинс назвал это решение «ошеломляющим» и призвал Цукерберга «подумать еще».