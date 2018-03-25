Марк Цукерберг выкупил рекламу в британских газетах, чтобы извиниться за утечку данных
Основатель Facebook Марк Цукерберг извинился перед британцами за утечку информации из профилей соцсети, выкупив рекламные полосы в нескольких изданиях. Объявление с извинениями появилось в том числе в воскресной The Observer — газете, принадлежащей The Guardian, которая одной из первых рассказала об утечке.
Mark Zuckerberg makes grovelling Facebook data apology - as new evidence emerges https://t.co/fDgZZaJn8i pic.twitter.com/EwXdudttb5— Mirror Politics (@MirrorPolitics) March 25, 2018
Цукерберг вновь признал, что в 2014 году стороннее приложение смогло собрать данные 50 миллионов пользователей, которые затем, как утверждается, были использованы для исследования аудитории.
«На нас лежит ответственность по защите вашей информации. Если мы не можем этого сделать, то не заслуживаем [такого доверия]», — говорится в заголовке объявления, подписанного основателем Facebook Цукербергом (англ. яз.).