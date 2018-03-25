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Марк Цукерберг выкупил рекламу в британских газетах, чтобы извиниться за утечку данных

Reuters
09:54, 25 марта 2018
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Основатель Facebook Марк Цукерберг извинился перед британцами за утечку информации из профилей соцсети, выкупив рекламные полосы в нескольких изданиях. Объявление с извинениями появилось в том числе в воскресной The Observer — газете, принадлежащей The Guardian, которая одной из первых рассказала об утечке.

Цукерберг вновь признал, что в 2014 году стороннее приложение смогло собрать данные 50 миллионов пользователей, которые затем, как утверждается, были использованы для исследования аудитории.

«На нас лежит ответственность по защите вашей информации. Если мы не можем этого сделать, то не заслуживаем [такого доверия]», — говорится в заголовке объявления, подписанного основателем Facebook Цукербергом (англ. яз.).

Reuters
В середине марта британские и американские журналисты опубликовали расследования о Cambridge Analytica — компании, которая собирала данные пользователей фейсбука, чтобы затем использовать их в политической рекламе.
Cambridge Analytica в США сотрудничала со штабами кандидатов в президенты от республиканцев Теда Круза и Дональда Трампа. Оказала ли реклама, построенная на полученных данных, влияние на президентскую избирательную кампанию, достоверно неизвестно.
Ранее Facebook признала, что еще в 2015 году просила Cambridge Analytica удалить полученные данные, но не убедилась, что требование было выполнено. Акции Facebook резко упали после публикации расследований.

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