Марк Цукерберг выкупил рекламу в британских газетах, чтобы извиниться за утечку данных

Основатель Facebook Марк Цукерберг извинился перед британцами за утечку информации из профилей соцсети, выкупив рекламные полосы в нескольких изданиях. Объявление с извинениями появилось в том числе в воскресной The Observer — газете, принадлежащей The Guardian, которая одной из первых рассказала об утечке.

Mark Zuckerberg makes grovelling Facebook data apology - as new evidence emerges https://t.co/fDgZZaJn8i pic.twitter.com/EwXdudttb5 — Mirror Politics (@MirrorPolitics) March 25, 2018

Цукерберг вновь признал, что в 2014 году стороннее приложение смогло собрать данные 50 миллионов пользователей, которые затем, как утверждается, были использованы для исследования аудитории.