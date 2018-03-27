«Эхо Москвы»: мэрия Москвы поручила «перехватывать повестку» у организаторов стихийной акции памяти

Мэрия Москвы поручила «перехватывать повестку» у организаторов стихийной акции памяти погибших при пожаре в Кемерово. Об этом со ссылкой на неназванный источник, имеющий отношение к организации официальной акции на Манежной площади, сообщило «Эхо Москвы».

Заместитель главного редактора радиостанции Владимир Варфоломеев в твиттере уточнил, что такое указание дал мэр Москвы Сергей Собянин.