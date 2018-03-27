«Эхо Москвы»: мэрия Москвы поручила «перехватывать повестку» у организаторов стихийной акции памяти
14:49, 27 марта 2018
Требует подтверждения
Мэрия Москвы поручила «перехватывать повестку» у организаторов стихийной акции памяти погибших при пожаре в Кемерово. Об этом со ссылкой на неназванный источник, имеющий отношение к организации официальной акции на Манежной площади, сообщило «Эхо Москвы».
Заместитель главного редактора радиостанции Владимир Варфоломеев в твиттере уточнил, что такое указание дал мэр Москвы Сергей Собянин.
Как рассказал «Эху Москвы» информированный источник, имеющий отношение к организации сегодняшней акции на Манежной площади, было указание от высшего городского руководства «перехватывать повестку», когда оппозиционный политик Алексей Навальный поддержал акцию памяти на Пушкинской.
Об организации мемориала погибшим в Кемерово Собянин объявил утром 27 марта. Затем стало известно, что в 17:00 начнется акция на Манежной площади. Там появились волонтеры Общественной палаты, которые предлагают прохожим цветы и фотографировать на около баннера со снимками погибших.
Накануне в фейсбуке была организована стихийная акция памяти на Пушкинской площади. Она должна начаться в 19:00. В мэрии пообещали не мешать этой акции, но посоветовали ее участникам прийти на Манежную площадь.
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