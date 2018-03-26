В Кемеровской области объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре

ТАСС
09:31, 26 марта 2018
Надежный источник

В Кемеровской области объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом ТАСС рассказала в пресс-службе областной администрации.

Кроме того, как сообщает Тайга.инфо, 26-27 марта по просьбе губернатора области Амана Тулеева пройдет всекузбасский межконфессиональный молебен по погибшим и пострадавшим при пожаре.

Об изменении сетки вещания в связи с трагедией сообщили Первый канал, СТС и РЕН ТВ.

По последним данным, в результате пожара, произошедшего 25 марта, погибли 64 человека. Еще шестеро остаются пропавшими без вести. По данным СК, в общей сложности в результате пожара пострадали 44 человека. 10 из них находятся в больницах.

«Объявлен траур 27, 28 и 29 марта», — уточнили в пресс-службе администрации Кемеровской области.

ТАСС
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерово начался днем 25 марта. Площадь пожара составила 1600 квадратных метров. Почти на всей площади возгорания произошло обрушение кровли. Возгорание было локализовано лишь спустя 12 часов.
В момент возгорания в здании не сработала пожарная сигнализация, из-за чего не была проведена организованная эвакуация посетителей и сотрудников.
По факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Задержаны четыре человека.

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