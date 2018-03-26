В Кемеровской области объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом ТАСС рассказала в пресс-службе областной администрации.

Кроме того, как сообщает Тайга.инфо, 26-27 марта по просьбе губернатора области Амана Тулеева пройдет всекузбасский межконфессиональный молебен по погибшим и пострадавшим при пожаре.

Об изменении сетки вещания в связи с трагедией сообщили Первый канал, СТС и РЕН ТВ.

По последним данным, в результате пожара, произошедшего 25 марта, погибли 64 человека. Еще шестеро остаются пропавшими без вести. По данным СК, в общей сложности в результате пожара пострадали 44 человека. 10 из них находятся в больницах.