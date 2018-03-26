Обновление. В результате пожара пострадали 47 человек, заявил замглавы МЧС России Владлен Аксенов.

По предварительным данным, среди 37 погибших при пожаре в кемеровском торговом центре — девять детей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя начальника управления МЧС по Кемеровской области Евгения Дедюхина.

Еще 41 ребенок числится пропавшим без вести, пишет агентство со ссылкой на слова заместителя начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях Андрея Мамченкова в эфире канала «Россия-24».

Ранее сообщалось, что в результате пожара в ТЦ погибла в том числе 11-летняя Татьяна Курчевская, родственница главы Кузбасса Амана Тулеева. Степень родства девочки с Тулеевым не уточняется.