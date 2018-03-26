Среди 37 погибших при пожаре в Кемерово — девять детей. Еще 41 ребенок числится пропавшим без вести

Интерфакс
22:55, 25 марта 2018
Надежный источник
Обновление. В результате пожара пострадали 47 человек, заявил замглавы МЧС России Владлен Аксенов.

По предварительным данным, среди 37 погибших при пожаре в кемеровском торговом центре — девять детей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя начальника управления МЧС по Кемеровской области Евгения Дедюхина.

Еще 41 ребенок числится пропавшим без вести, пишет агентство со ссылкой на слова заместителя начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях Андрея Мамченкова в эфире канала «Россия-24».

Ранее сообщалось, что в результате пожара в ТЦ погибла в том числе 11-летняя Татьяна Курчевская, родственница главы Кузбасса Амана Тулеева. Степень родства девочки с Тулеевым не уточняется.

«Погибли 37 человек, их тяжело опознать. Предварительно среди них девять детей», — сказал Дедюхин на заседании оперативного штаба.

Интерфакс
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово начался около 16:00 по местному времени (12:00 мск) 25 марта. По последним данным, в результате погибли 37 человек, еще 50 пострадали. 64 человека числятся пропавшими без вести.
Одной из возможных причин пожара названа неисправность электропроводки (изначально сообщалось о поджоге). Пожарная сигнализация в ТЦ не сработала, сотрудникам пришлось самим оповещать посетителей о возгорании. В результате некоторые оказались отрезаны от выходов, им пришлось прыгать из окон или выбираться на крышу, откуда их спасали пожарные. 
По факту пожара в Кемерово Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям: причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

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