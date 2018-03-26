При пожаре в Кемерово погибла 11-летняя родственница главы Кузбасса Амана Тулеева
21:03, 25 марта 2018
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При пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово погибла 11-летняя родственница главы Кузбасса Амана Тулеева. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области.
В списках погибших сообщается имя девочки — Курчевская Татьяна Александровна, пишет ТАСС. Степень ее родства с Тулеевым пока не уточняется.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Причиной возгорания могла стать неисправная электропроводка (изначально сообщалось о поджоге). Пожар тушили около 12 часов.
По последним данным, при пожаре погибли 37 человек, еще около пятидесяти человек пострадали. Десятки человек числятся пропавшими без вести.
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