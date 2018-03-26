При пожаре в Кемерово погибла 11-летняя родственница главы Кузбасса Амана Тулеева

При пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово погибла 11-летняя родственница главы Кузбасса Амана Тулеева. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области.

В списках погибших сообщается имя девочки — Курчевская Татьяна Александровна, пишет ТАСС. Степень ее родства с Тулеевым пока не уточняется.