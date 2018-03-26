Семьям погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово выплатят по одному миллиону рублей

Власти Кузбасса выделят семьям погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово по одному миллиону рублей. Об этом объявил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев на встрече с главой МЧС Владимиром Пучковым.

«Каждой семье, где есть погибший, к сожалению, по миллиону рублей. Если это два, не дай бог, то значит 2 миллиона рублей. Это решение, я вам докладываю, принято», — цитирует заявление Тулеева РИА Новости.

Губернатор Кузбасса также сообщил, что большинство погибших — жители Кемерово.

Для пострадавших в результате пожара, по словам Тулеева, размер выплат будет определяться индивидуально в каждом случае.