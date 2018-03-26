Семьям погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово выплатят по одному миллиону рублей
05:52, 26 марта 2018
Надежный источник
Власти Кузбасса выделят семьям погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово по одному миллиону рублей. Об этом объявил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев на встрече с главой МЧС Владимиром Пучковым.
«Каждой семье, где есть погибший, к сожалению, по миллиону рублей. Если это два, не дай бог, то значит 2 миллиона рублей. Это решение, я вам докладываю, принято», — цитирует заявление Тулеева РИА Новости.
Губернатор Кузбасса также сообщил, что большинство погибших — жители Кемерово.
Для пострадавших в результате пожара, по словам Тулеева, размер выплат будет определяться индивидуально в каждом случае.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово начался днем 25 марта. По предварительным данным, в торговом центре не сработала пожарная сигнализация и не проводилась организованная эвакуация посетителей и сотрудников.
В результате пожара погибли, по данным оперативного штаба, 53 человека. Источник «Интерфакса» сообщил о 55 погибших. В больницах находятся 12 пострадавших в результате пожара, состояние двоих из них врачи оценивают как тяжелое. Еще 36 пострадавших после оказания первой помощи отправлены на амбулаторное лечение.
По состоянию на утро 26 марта по московскому времени, пожар в ТЦ не был полностью ликвидирован.
Сборник
Наши партнерские материалы
партнерский материал
Разбираетесь ли вы в ювелирных украшениях? Тест «Медузы» и PANDORA
партнерский материал
Насколько безумно вы тратите деньги? Тест «Медузы» и «Гранель»
партнерский материал