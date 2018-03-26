При пожаре в торговом центре в Кемерово погибли более 50 человек
05:25, 26 марта 2018
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По последним данным в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 55 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в оперативном штабе.
«Продолжается разбор завалов на третьем и четвертом этажах. Обнаружены тела 55 погибших», — сказал собеседник агентства.
В свою очередь ТАСС сообщает о 52 погибших, а РИА Новости также со ссылкой на источник в оперативном штабе — о 53.
Ранее на заседании оперативного штаба МЧС было объявлено о 48 погибших и 16 пропавших без вести.
В больницах находятся 12 пострадавших, состояние двоих из них, включая ребенка, врачи оценивают как тяжелое.
Пожар в торговом центре в Кемерово начался днем 25 марта. В здании не сработала пожарная сигнализация. Полностью ликвидировать возгорание, по состоянию на утро 26 марта по московскому времени, не удалось.
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