При пожаре в торговом центре в Кемерово погибли более 50 человек

По последним данным в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 55 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в оперативном штабе.

«Продолжается разбор завалов на третьем и четвертом этажах. Обнаружены тела 55 погибших», — сказал собеседник агентства.

В свою очередь ТАСС сообщает о 52 погибших, а РИА Новости также со ссылкой на источник в оперативном штабе — о 53.

Ранее на заседании оперативного штаба МЧС было объявлено о 48 погибших и 16 пропавших без вести.

В больницах находятся 12 пострадавших, состояние двоих из них, включая ребенка, врачи оценивают как тяжелое.