При пожаре в Кемерово погибли 48 человек
04:21, 26 марта 2018
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В ходе обследования торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово найдены тела 48 погибших в результате пожара. Об этом было доложено на совещании штаба МЧС, которое транслирует телеканал «Россия 24».
Отмечается, что в здании ТЦ обрушились два из трех кинозалов — они провалились с четвертого на третий этаж. Работы по разбору завалов продолжаются.
Глава МЧС Владимир Пучков заявил, что в здании до сих пор остаются «отдельные термоточки». О полной ликвидации пожара ничего не сообщается.
Пропавшими без вести числятся еще 16 человек.
Пожар в торговом центре начался днем 25 марта и продолжается до сих пор. В здании не сработала пожарная сигнализация.
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