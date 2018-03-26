При пожаре в Кемерово погибли 48 человек

В ходе обследования торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово найдены тела 48 погибших в результате пожара. Об этом было доложено на совещании штаба МЧС, которое транслирует телеканал «Россия 24».

Отмечается, что в здании ТЦ обрушились два из трех кинозалов — они провалились с четвертого на третий этаж. Работы по разбору завалов продолжаются.

Глава МЧС Владимир Пучков заявил, что в здании до сих пор остаются «отдельные термоточки». О полной ликвидации пожара ничего не сообщается.

Пропавшими без вести числятся еще 16 человек.