Посольство РФ в США предложило выбрать российский город, где стоит закрыть американское консульство

Посольство России в США
17:43, 26 марта 2018
Надежный источник

Российское посольство в США объявило в твиттере голосование; пользователям предложили выбрать, в каком из российских городов следует закрыть американское генконсульство.

На выбор предложено три города: Владивосток, Екатеринбург и Санкт-Петербург. На момент публикации новости в голосовании поучаствовали почти 14 тысяч человек. Больше всего голосов (44%) отдано за закрытие петербургского консульства США.

Администрация президента США поручила закрыть генконсульство России в Сиэтле. Какое генконсульство США вы бы закрыли в России, и если бы могли выбирать
Соединенные Штаты 26 марта объявили, что высылают из страны 60 российских дипломатов и закрывают генконсульство РФ в Сиэтле. Эти меры приняты в ответ на отравление в Великобритании Сергея и Юлии Скрипалей.
Кроме США, о высылке российских дипломатов заявила Канада и ряд европейских стран. Всего на данный момент известно о выдворении 134 человек.
МИД РФ пообещал ответные меры в адрес каждой из стран, заявивших о высылке российских дипломатов.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Новости

    • новости

    Стихийный мемориал у сгоревшего торгового центра в Кемерово. Фотография

    новости

    Пожар в торговом центре в Кемерово. Более 60 погибших

    57 секунд