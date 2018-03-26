Посольство РФ в США предложило выбрать российский город, где стоит закрыть американское консульство

На выбор предложено три города: Владивосток, Екатеринбург и Санкт-Петербург. На момент публикации новости в голосовании поучаствовали почти 14 тысяч человек. Больше всего голосов (44%) отдано за закрытие петербургского консульства США.

Российское посольство в США объявило в твиттере голосование; пользователям предложили выбрать, в каком из российских городов следует закрыть американское генконсульство.

Соединенные Штаты 26 марта объявили, что высылают из страны 60 российских дипломатов и закрывают генконсульство РФ в Сиэтле. Эти меры приняты в ответ на отравление в Великобритании Сергея и Юлии Скрипалей.

Кроме США, о высылке российских дипломатов заявила Канада и ряд европейских стран. Всего на данный момент известно о выдворении 134 человек.

МИД РФ пообещал ответные меры в адрес каждой из стран, заявивших о высылке российских дипломатов.