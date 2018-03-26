Генпрокуратура поручила проверить все торговые центры в стране после пожара в Кемерово

ТАСС
11:09, 26 марта 2018
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Генеральная прокуратура распорядилась провести по всей стране проверки пожарной безопасности в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры. 

Соответствующее поручение дал первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

Региональным прокуратурам поручено «обратить особое внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения», а в случае выявления нарушений «незамедлительно принять исчерпывающие меры реагирования, обеспечив их реальное устранение».

«В связи с пожаром в торговом центре „Зимняя вишня“ в г. Кемерово, повлекшем многочисленные человеческие жертвы, первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман поручил прокурорам субъектов РФ с привлечением территориальных органов МЧС России провести проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

ТАСС
В результате пожара, начавшегося в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово днем 25 марта, погибли, по последним данным, 64 человека. Более 40 пострадали.
В Кемеровской области объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре.

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