Генпрокуратура поручила проверить все торговые центры в стране после пожара в Кемерово

«В связи с пожаром в торговом центре „Зимняя вишня“ в г. Кемерово, повлекшем многочисленные человеческие жертвы, первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман поручил прокурорам субъектов РФ с привлечением территориальных органов МЧС России провести проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.