Генпрокуратура поручила проверить все торговые центры в стране после пожара в Кемерово
Генеральная прокуратура распорядилась провести по всей стране проверки пожарной безопасности в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры.
Соответствующее поручение дал первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.
Региональным прокуратурам поручено «обратить особое внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения», а в случае выявления нарушений «незамедлительно принять исчерпывающие меры реагирования, обеспечив их реальное устранение».
«В связи с пожаром в торговом центре „Зимняя вишня“ в г. Кемерово, повлекшем многочисленные человеческие жертвы, первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман поручил прокурорам субъектов РФ с привлечением территориальных органов МЧС России провести проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.