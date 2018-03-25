В Кемерово загорелся торговый центр. Погибли четыре ребенка
В центре Кемерово загорелся торговый центр «Зимняя вишня». Как рассказал «Интерфаксу» анонимный источник в экстренных службах, в одном из залов кинотеатра ТЦ обнаружили тела четырех детей.
При пожаре в ТЦ в Кемерово погибли четверо детей.https://t.co/CsN98X32au#Пожар #Кемерово pic.twitter.com/OyITFO6Hoa— Пятый канал Новости (@5tv) March 25, 2018
Ранее сообщалось, что все посетители и сотрудники торгового центра эвакуированы. Горят три из четырех этажей здания, очаг возгорания мог находиться в одном из кинозалов. Мэр города Илья Сердюк рассказал, что госпитализированы девять человек.
офигеть Зимняя вишня полыхает.— Лена Белкина (@Belk_Ing) March 25, 2018
в воскресенье в детском центре и кинотеатре полно народу обычно. пишут что там и загорелось #Кемерово pic.twitter.com/bgPwQ2nSRw
В сообществе «Типичный Кемерово» пишут, что некоторым посетителям пришлось покидать ТЦ через окно. Людей также снимают с крыши.