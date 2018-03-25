В Кемерово загорелся торговый центр. Погибли четыре ребенка

Интерфакс
10:19, 25 марта 2018
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В центре Кемерово загорелся торговый центр «Зимняя вишня». Как рассказал «Интерфаксу» анонимный источник в экстренных службах, в одном из залов кинотеатра ТЦ обнаружили тела четырех детей.

Ранее сообщалось, что все посетители и сотрудники торгового центра эвакуированы. Горят три из четырех этажей здания, очаг возгорания мог находиться в одном из кинозалов. Мэр города Илья Сердюк рассказал, что госпитализированы девять человек.

В сообществе «Типичный Кемерово» пишут, что некоторым посетителям пришлось покидать ТЦ через окно. Людей также снимают с крыши.

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