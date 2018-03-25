В Кемерово загорелся торговый центр. Погибли четыре ребенка

Продолжение СК возбудил уголовное дело после гибели детей при пожаре в кемеровском торговом центре

В центре Кемерово загорелся торговый центр «Зимняя вишня». Как рассказал «Интерфаксу» анонимный источник в экстренных службах, в одном из залов кинотеатра ТЦ обнаружили тела четырех детей.

Ранее сообщалось, что все посетители и сотрудники торгового центра эвакуированы. Горят три из четырех этажей здания, очаг возгорания мог находиться в одном из кинозалов. Мэр города Илья Сердюк рассказал, что госпитализированы девять человек.

офигеть Зимняя вишня полыхает.

в воскресенье в детском центре и кинотеатре полно народу обычно. пишут что там и загорелось #Кемерово pic.twitter.com/bgPwQ2nSRw — Лена Белкина (@Belk_Ing) March 25, 2018

В сообществе «Типичный Кемерово» пишут, что некоторым посетителям пришлось покидать ТЦ через окно. Людей также снимают с крыши.