СК возбудил уголовное дело после гибели детей при пожаре в кемеровском торговом центре

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели четырех детей во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в центре Кемерово. Сообщается, что тела детей были найдены не в кинотеатре, а в детской комнате ТЦ.

Местно издание Vse42.ru сообщает со ссылкой на Минздрав области, что всего погибли шесть человек, в том числе четверо детей.

В пресс-службе СК отметили, что будут проверяться не только причины пожара, но и действия должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность комплекса. Собственную проверку начала прокуратура Кемеровской области.