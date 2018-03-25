СК возбудил уголовное дело после гибели детей при пожаре в кемеровском торговом центре
Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели четырех детей во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в центре Кемерово. Сообщается, что тела детей были найдены не в кинотеатре, а в детской комнате ТЦ.
Местно издание Vse42.ru сообщает со ссылкой на Минздрав области, что всего погибли шесть человек, в том числе четверо детей.
В пресс-службе СК отметили, что будут проверяться не только причины пожара, но и действия должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность комплекса. Собственную проверку начала прокуратура Кемеровской области.
Работа следственной группы ведется по нескольким направлениям: проводится допрос свидетелей и очевидцев произошедшего, также устанавливаются собственники и арендаторы помещений торгового центра, изымается имеющая значение для следствия документация.