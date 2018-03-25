Следственный комитет: при пожаре в кемеровском ТЦ погибли три ребенка и женщина

Во время пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» погибли три ребенка и женщина. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

Помимо этого в больницах находятся 20 пострадавших, в том числе дети. В Центре медицины катастроф, в свою очередь, рассказали о 15 пострадавших.

Ранее сообщалось, что при пожаре погибли четверо детей. Эта информация не была официально подтверждена.