Следственный комитет: при пожаре в кемеровском ТЦ погибли три ребенка и женщина
Во время пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» погибли три ребенка и женщина. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета.
Помимо этого в больницах находятся 20 пострадавших, в том числе дети. В Центре медицины катастроф, в свою очередь, рассказали о 15 пострадавших.
Ранее сообщалось, что при пожаре погибли четверо детей. Эта информация не была официально подтверждена.
Пожар в «Зимней вишне» начался днем 25 марта и на момент выпуска этой новости потушен не был. По предварительным данным, возгорание произошло в кинотеатре на последнем этаже.
В здании не сработала пожарная сигнализация. Некоторым посетителям пришлось прыгать из окон.